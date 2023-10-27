Окупанти заявляють про напад на екснардепа-утікача царьова: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На колишнього народного депутата-утікача олега царьова, якого підозрюють у держзраді, був нібито вчинений напад. Про пише Baza із посиланням на повідомлення голові проросійської організації колаборантів "Ми разом з росією" володимира рогова, інформує УНН.
Деталі
Як повідомляється, невідомі напали на нього біля санаторію імені Кірова в Ялті. За попередніми даними, у Царьова стріляли. Як пише Baza, його стан невідомий.
Учора ввечері біля будинку екс-депутата України бачили кілька автомобілів швидкої допомоги. Офіційного підтвердження цієї інформації немає, вказали в Baza.
Доповнення
Telegram-канал "112"повідомляє, що царьов перебуває в реанімації у важкому стані.
Активність біля його будинку помітили вночі жителі селища - туди злетілися не тільки машини швидкої допомоги, а і силовики.
Нагадаємо
царьов втік з України 2014 року - після його підтримки так званих “дрн” і “лнр” у країні на нього порушено кілька кримінальних справ. 3 травня Шевченківський районний суд Києва заочно засудив царьова до 12 років позбавлення волі за публічні заклики до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України і насильницької зміни та повалення конституційного ладу.
У травні 2023 року царьову та ще двом колишнім нардепам від «Партії регіонів» - дмитру святашу та ігорю маркову - було повідомлено про підозру у державній зраді.