Оккупанты заявляют о нападении на беглого экс-нардепа царева: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На бывшего народного депутата-беглеца олега царева, которого подозревают в госизмене, было якобы совершено нападение. Об этом пишет Baza со ссылкой на сообщение председателя пророссийской организации коллаборационистов "Мы вместе с россией" владимира рогова, информирует УНН.
Детали
Как сообщается, неизвестные напали на него возле санатория имени Кирова в Ялте. По предварительным данным, в царева стреляли. Как пишет Baza, его состояние неизвестно.
Вчера вечером возле дома экс-депутата Украины видели несколько автомобилей скорой помощи. Официального подтверждения этой информации нет, указали в Baza.
Дополнение
Telegram-канал "112" сообщает, что царев находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Активность возле его дома заметили ночью жители поселка - туда слетелись не только машины скорой помощи, но и силовики.
Напомним
царев сбежал из Украины в 2014 году - после его поддержки так называемых “дрн” и “лнр” в стране на него возбуждено несколько уголовных дел. 3 мая Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил царёва к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и насильственного изменения и свержения конституционного строя.
В мае 2023 года царёву и ещё двум бывшим нардепам от «Партии регионов» - дмитрию святашу и игорю маркову - было сообщено о подозрении в государственной измене.