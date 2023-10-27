Царева "потеряли": в "мвс" и больницах Ялты не знают, где находится экс-нардеп - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывшего нардепа олега царева, на которого накануне было совершено нападение, нет в больницах Ялты. Также о его госпитализации не слышали в крупнейших медицинских центрах Симферополя. Об этом сообщает издание Baza, информирует УНН.
Детали
О покушении на экс-депутата Украины не знают ни в больницах Ялты, ни в местном так называемом "мвс". Baza сообщает, что правоохранители не выезжали на вызов.
Официальных подтверждений покушения также пока нет. По словам источников Baza, отсутствие информации может объясняться тем, что делом о нападении занимаются только сотрудники фсб.
Дополнение
При этом покушение на царева подтвердили его родственники, сообщили в Telegram-канале царева. Там указано, что в мужчину дважды стреляли около полуночи на территории санатория, где он живет.