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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Царева "потеряли": в "мвс" и больницах Ялты не знают, где находится экс-нардеп - СМИ

Киев • УНН

 • 98017 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Бывшего нардепа олега царева, на которого накануне было совершено нападение, нет в больницах Ялты. Также о его госпитализации не слышали в крупнейших медицинских центрах Симферополя. Об этом сообщает издание Baza, информирует УНН.

Царева "потеряли": в "мвс" и больницах Ялты не знают, где находится экс-нардеп - СМИ

Детали

О покушении на экс-депутата Украины не знают ни в больницах Ялты, ни в местном так называемом "мвс". Baza сообщает, что правоохранители не выезжали на вызов.

Официальных подтверждений покушения также пока нет. По словам источников Baza, отсутствие информации может объясняться тем, что делом о нападении занимаются только сотрудники фсб.

Дополнение

При этом покушение на царева подтвердили его родственники, сообщили в Telegram-канале царева. Там указано, что в мужчину дважды стреляли около полуночи на территории санатория, где он живет.

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