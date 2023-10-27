Замах на царьова у Криму: екснардеп-колаборант перебуває у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Екснардеп-колаборант олег царьов перебуває у важкому стані після замаху. Про це повідомив ватажок "днр" денис пушилін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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«Ексдепутат олег царьов перебуває у важкому стані після замаху, працюють правоохоронці», - повідомив пушилін.
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Раніше УНН повідомляв, що на колишнього народного депутата-утікача олега царьова, якого підозрюють у держзраді, був нібито вчинений напад.
У Telegram-каналі колишнього нардепа України олега царьова підтвердили інформацію про замах на нього у Криму.
При цьому тривалий час не було інформації про госпіталізацію царьова – його немає в лікарнях Ялти, про нього не чули в найбільших медичних центрах Сімферополя.