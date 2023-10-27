Источники: покушение на Царева - спецоперация СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Покушение на Олега Царева в Крыму – это спецоперация Службы безопасности Украины. Об этом журналисту УНН подтвердили собственные источники.
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«Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик «русского мира», а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев», - подчеркнул информированный источник.
Детали спецоперации не разглашаются. По состоянию на сейчас сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.
По оперативной информации, состояние Царева критическое - врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он отправится на концерт Кобзона.
Дополнение
фсб россии возбудила уголовное дело, о покушении на экс-регионала Олега Царева в Крыму.