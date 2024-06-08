В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  158530 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  123193 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  125958 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  115225 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  93249 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  75321 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  77213 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114204 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112051 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113943 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы

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Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

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"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  133416 просмотра
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7 июня 2024, 12:40  •  133841 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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7 июня 2024, 12:00  •  158530 просмотра

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Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  136627 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

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Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  151715 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  152902 просмотра
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Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  140871 просмотра

В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

По данным ГУР, 7 июня 2024 года в городе Старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии опзж.

Война •   •  918 просмотра
В рф совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, он в критическом состоянии - ГУР

В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший

Один студент был убит, а другой ранен в результате стрельбы, устроенной неизвестными в кампусе Панамского университета в Верагуасе.

Новости Мира •   •  1282 просмотра
В Панаме двое неизвестных открыли огонь по группе студентов: есть погибший

В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы

По данным "Киевпрайд", 8 июня во время подготовки вечеринки Рейвах Прайд в арт-центр Closer прибыли представители ТЦК. Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать мужчин, которые не имели необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Общество •   •  3369 просмотра
В Киеве представители ТЦК пришли в Closer во время подготовки к вечеринке "Рейвах Прайд": проверяли документы

Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

Папа Римский Франциск принял главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Ватикане, где они обсудили предложенную Зеленским формулу мира, подготовку к глобальному саммиту мира в Швейцарии и усилия по возвращению украинских детей, насильственно вывезенных в россию.

политика •   •  5327 просмотра
Это была важная беседа: Ермак в Ватикане встретился с Папой Римским

Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

Российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего возник пожар на крыше здания котельной площадью 250 квадратных метров, однако о пострадавших не сообщается.

Война •   •  6329 просмотра
Армия рф ударила по Купянску: загорелась котельная

В Тернополе молния попала в дом

Гроза с молниями и градом обрушилась на Тернополь, вызвав пожар в доме и повредив бытовую технику, но сообщений о пострадавших не поступало.

Криминал и ЧП •   •  6761 просмотра
В Тернополе молния попала в дом

На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00

Стабилизационные отключения в Украине начнутся сегодня в 18:00 вместо 16:00 из-за ситуации в энергосистеме и продлятся до 24:00, сообщают ДТЭК и "Укрэнерго".

Общество •   •  9058 просмотра
На два часа позже: стабилизационные отключения в Украине начнутся в 18:00

Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

По данным следствия, 8 июня около 12:40 враг крыл огнем поселок Белозерка Херсонского района. Двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

Война •   •  9908 просмотра
Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

По данным росСМИ, беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан. Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.

Война •   •  10534 просмотра
Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик

Жители оккупированного Мариуполя зафиксировали, как река Кальчик обмелела из-за того, что оккупанты перекрыли ее и сбрасывали отходы бетонного завода, что привело к полному пересыханию реки и разрушению местной экосистемы.

Война •   •  11369 просмотра
В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик