В россии было совершено покушение на Геннадия Мацегора, бывшего городского голову Купянска и члена партии опзж, который ранее вступил в сотрудничество с российскими оккупантами, передает УНН со ссылкой на ГУР.

7 июня 2024 года в городе Старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии опзж - сообщили в ГУР.

Детали

По данным разведки, Мацегора вступил в добровольное сотрудничество с российскими оккупантами. В июне 2022 года он подписал документ о создании оккупационной администрации Харькова и публично объявил об этом. После освобождения Купянска, он бежал с русскими в белгородскую область, где ему предоставили усиленную охрану. Однако, это не защитило бывшего мэра-коллаборанта.

"Сейчас московские врачи уже вторые сутки подряд пытаются помешать Мацегоре попасть на концерт кобзона. Состояние предателя украинского народа - критическое", - добавила разведка.

Источники: покушение на Царева - спецоперация СБУ