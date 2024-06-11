В росії після замаху помер мер-колаборант Куп'янська Мацегора
Київ • УНН
У російській лікарні помер колишній міський голова Куп'янська, який з початком повномасштабного вторгнення здав місто окупаційним військам рф.
У лікарні помер колишній міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, який з початком повномасштабного вторгнення здав місто окупаційним військам рф. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
За словами дружини, колаборант помер вчора, 10 червня. Раніше повідомлялося, що Мацегора перебуває у критичному стані після замаху на нього. Попередньо чоловік перебував у лікарні і помер не приходячи до тями.
Заяву дружини зрадника поширила низка російських медіа.
Доповнення
Геннадій Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.
Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Білгородської області, де отримав охорону від рф.
Нагадаємо
За даними ГУР, 7 червня 2024 року у місті старий оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж.
Після цього чоловіка доправили до москви, де лікарі намагались врятувати колаборанта.