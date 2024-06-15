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У рф вибухнула машина начальника штабу військової частини

У рф вибухнула машина начальника штабу військової частини

Київ • УНН

 • 27686 перегляди

У ростовській області вибухнув автомобіль, що належав начальнику штабу російської військової частини, імовірно, через саморобний вибуховий пристрій, закладений у транспортному засобі.

У російськый ростовській області вибухнула машина начальника штабу військової частини. Імовірно, в автомобілі було закладено саморобний вибуховий пристрій - на місці вибуху було виявлено вражаючі елементи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Baza.

Вибух стався вранці 14 червня в кварталі імені маршала єфімова в міллерово. Начальник штабу військової частини, підполковник вадим с. їхав на своєму "вольво", як раптом автомобіль загорівся. Військовий спішно залишив машину і залишився неушкодженим

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що автомобіль загасили, на місці працюють слідчі. За даними Baza, спочатку слідчі припустили, що причиною пожежі стала несправність газового обладнання. Однак під час огляду місця події було виявлено предмети, схожі на частини саморобного вибухового пристрію. Навколо машини також було виявлено металеві кульки діаметром 4 мм, які могли бути використані як вражаючі елементи. Наразі за фактом вибуху проводиться перевірка.

Нагадаємо

У травні в окупованому Бердянську підірвали автомобіль співробітника окупаційної виправної колонії. Колаборант загинув на місці від отриманих травм.

В росії після замаху помер мер-колаборант Куп'янська Мацегора11.06.24, 18:55 • 51237 переглядiв

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