Будапешт добился внесения своих требований для рамочного документа, регулирующего переговоры между Европейским союзом и Украиной относительно ее членства. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.

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По его словам, после "ожесточенных дискуссий" в ЕС согласились, чтобы в переговорных рамках для Украины содержались все требования Венгрии по соблюдению прав национальных меньшинств.

Некоторые государства-члены не хотели слышать об этом условии, но мы четко дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке - заявил Сийярто.

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Венгерский чиновник пояснил, что теперь в переговорных рамках указано, что Украина "должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы".

Напомним,

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решение НАТО "по российско-украинской войне".