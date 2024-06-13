Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану удалось вчера найти определенный общий знаменатель относительно того, как работать с Украиной. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я посетил вчера Будапешт, я несколько часов разговаривал с премьер-министром Орбаном. Мы говорили о таких больших, широких вопросах, которые очень важны для НАТО... Нам удалось найти определенный общий знаменатель относительно того, как мы будем работать с Украиной - сказал Столтенберг.

По его словам, Венгрия не будет входить в коалицию тех кто предоставляет долгосрочные обязательства по Украине.

Они не будут блокировать макрофинансовые и дальновидные помощи, которые включают обучение для украинских солдат. То есть Венгрия не будет больше это блокировать - отметил Столтенберг.

Дополнение

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет блокировать решение НАТО "по российско-украинской войне".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что сейчас есть политический диалог между правительством Венгрии и Офисом Президента в контексте подготовки встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Президента Украины Владимира Зеленского.