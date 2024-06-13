Столтенберг про переговори з Орбаном: знайшли спільний знаменник щодо України
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знайшли спільну мову щодо України, тож Будапешт не блокуватиме макрофінансову і довгострокову допомогу, включаючи підготовку українських солдатів.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що йому та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося вчора знайти певний спільний знаменник щодо того, як працювати з Україною. Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Я відвідав вчора Будапешт, я кілька годин розмовляв з прем’єр-міністром Орбаном. Ми говорили про такі великі, широкі питання, які дуже важливі для НАТО…Нам вдалося знайти певний спільний знаменник щодо того, як ми будемо працювати з Україною
За його словами, Угорщина не буде входити в коаліцію тих хто надає довготермінові зобов’язання щодо України.
Вони не будуть блокувати макрофінансові та далекоглядні допомоги, які включають вишкіл для українських солдатів. Тобто Угорщина не буде більше це блокувати
Доповнення
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме рішення НАТО "щодо російсько-української війни".
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що наразі є політичний діалог між урядом Угорщини та Офісом Президента в контексті підготовки зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Президента України Володимира Зеленського.