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Столтенберг про переговори з Орбаном: знайшли  спільний знаменник щодо України

Київ • УНН

 • 24752 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знайшли спільну мову щодо України, тож Будапешт не блокуватиме макрофінансову і довгострокову допомогу, включаючи підготовку українських солдатів.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що йому та  прем’єр-міністру Угорщини  Віктору Орбану вдалося вчора знайти певний спільний знаменник щодо того, як працювати з Україною. Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Я відвідав вчора Будапешт, я кілька годин розмовляв з прем’єр-міністром Орбаном. Ми говорили про такі великі, широкі питання, які дуже важливі для НАТО…Нам вдалося знайти певний спільний знаменник щодо того, як ми будемо працювати з Україною

- сказав Столтенберг.

За його словами, Угорщина не буде входити в коаліцію тих хто надає довготермінові зобов’язання щодо України.

Вони не будуть блокувати макрофінансові та далекоглядні допомоги, які включають вишкіл для українських солдатів. Тобто Угорщина не буде більше це блокувати

- зазначив Столтенберг.

Доповнення

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме рішення НАТО "щодо російсько-української війни".

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що наразі є політичний діалог між урядом Угорщини та Офісом Президента в контексті підготовки зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Президента України Володимира Зеленського. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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