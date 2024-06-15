ЄС погодився на умови Угорщини щодо вступу України - Сійярто
Київ • УНН
Будапешту після "запеклих дискусій" вдалося домогтися включення своїх вимог щодо прав національних меншин, у тому числі на використання рідної мови та освіту рідною мовою, до рамкового документу, який регулює переговори про членство України в Європейському Союзі.
Будапешт домігся внесення своїх вимог для рамкового документа, що регулює переговори між Європейським союзом і Україною щодо її членства. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.
Деталі
За його словами, після "запеклих дискусій" в ЄС погодились, щоб у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин.
Деякі держави-члени не хотіли чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою
Столтенберг про переговори з Орбаном: знайшли спільний знаменник щодо України13.06.24, 20:28 • 24752 перегляди
Угорський посадовець пояснив, що тепер у переговорних рамках вказано, що Україна "повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки".
Нагадаємо
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме рішення НАТО "щодо російсько-української війни".