Летняя школа и дополнительная авторская песня по желанию: организаторы рассказали об особенностях Нацотбора "Детского Евровидения"

Среди нововведений национального отбора Детского Евровидения-2024 - это летняя школа, которая продлится три дня. Также подать на рассмотрение дополнительную авторскую песню можно по желанию. Об этом сообщила глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Скибинская рассказала о нынешних нововведениях Нацотбора "Детского Евровидения-2024"

По ее словам, нужно подать заявку, которая состоит из:

Видеозаписей живого исполнения двух кавер-версий популярных песен в разных жанрах.

Видеовизитки (отдельно)



По желанию участники могут подать фонограмму "+" дополнительной авторской песни



Прием заявок до 3 июля на junior.eurovision.ua

Нововведением будет еще один этап. Этим этапом будет летняя школа. Она будет проходить в третьей декаде июля. В эту школу попадут 15 участников по результатам просмотра заявок, которые будут поданы на первом этапе. На 15 участников ждет три очень насыщенных дня. Они будут проходить на базе дома звукозаписи Украинского радио. Вся команда, которая будет работать в Национальном отборе, привлечение музыкальных экспертов, будет работать в течение этих трех дней с 15-ю участниками. Это будут прослушивания, общение с музыкальными экспертами, занятия хореографией, занятия по вокалу для того, чтобы те участники, которые пройдут во второй этап получили для себя максимум, максимум нового опыта - рассказала Скибинская.

Она отметила, что следующий этап - это подготовка к финалу и написание песен для финалистов.

2 сонграйтеры будут работать для 6 финалистов для того, чтобы подготовить конкурсную песню. Если была авторская песня, опять же по решению команды Нацотбора, работать с ней, или написать для вас новый хит. Далее нас ждет телевизионный финал в сентябре этого года. Победителя определят жюри и онлайн-зрители - сказала Скибинская.

Музыкальный продюсер Национального отбора "Детского Евровидения" Светлана Тарабарова сообщила, что команда Общественного в этом году еще больше упростила условия подачи заявку.

В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024

Авторская песня не обязательна. Для этого здесь есть мы с Женей (Трипловым, сонграйтером - ред.) Мы поможем с авторской песней. Если все же ребенок написал авторскую песню и он хочет показать свой талант, то подавайтесь с авторской песней также. Мы ее доработаем, усилим, то есть все мы будем делать вместе - сказала Тарабарова.

Кроме того, она дала советы по записи заявки.

Нужно отправить два кавера. Первое, что должно быть - это хороший свет. Помогите ребенку выставить свет. Дневной свет лучше всего, как по мне. Во-вторых, позаботьтесь о хорошем звуке. Если ребенок поет через микрофон и там звучит аранжировка на заднем плане, когда вы снимете это видео вместе с ребенком, то послушайте, посмотрите, чтобы оно было в хорошем качестве. Я бы советовала выбирать две разноплановые песни (для записи каверов - ред.) - отметила Тарабарова.

Также она добавила, что участвовать может не только сольный исполнитель, но и группа, дуэт. Участие в Нацотборе могут принять дети в возрасте от 9 до 14 лет.

Дополнение

22-й песенный конкурс "Детское Евровидение" в конце этого года состоится в Испании. Однако город-хозяин и точная дата проведения конкурса еще не объявлены.