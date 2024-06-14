Літня школа та додаткова авторська пісня за бажанням: організатори розповіли про особливості Нацвідбору "Дитячого Євробачення"

ukenru
04:30 • 19927 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56659 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104794 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129902 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135834 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232835 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170426 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190001 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172934 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165066 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 13870 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22395 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12697 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22705 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32192 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232835 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354965 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371448 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287403 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56486 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73512 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85226 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168951 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171543 перегляди
Актуальне
Літня школа та додаткова авторська пісня за бажанням: організатори розповіли про особливості Нацвідбору "Дитячого Євробачення"

Літня школа та додаткова авторська пісня за бажанням: організатори розповіли про особливості Нацвідбору "Дитячого Євробачення"

Київ • УНН

 • 97760 перегляди

У рамках національного відбору на Дитяче Євробачення 2024 в Україні відбудеться триденна літня школа для 15 учасників, де вони пройдуть навчання з різних аспектів виконавської майстерності.

Серед нововведень національного відбору Дитячого Євробачення-2024 – це літня школа, яка триватиме три дні. Також подати на розгляд додаткову авторську пісню можна за бажанням. Про це повідомила голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Скибінська розповіла про цьогорічні нововведення Нацвідбору "Дитячого Євробачення–2024"

За її словами, потрібно подати заявку, яка складається з:

  • Відеозаписів живого виконання двох кавер-версій популярних пісень у різних жанрах.
  • Відеовізитівки (окремо)
  • За бажанням учасники можуть подати фонограму «+» додаткової авторської пісні

Прийом заявок до 3 липня на junior.eurovision.ua

Нововведенням буде ще один етап. Цим етапом буде літня школа. Вона проходитиме у третій декаді липня. До цієї школи потраплять 15 учасників за результатами перегляду заявок, які будуть подані на першому етапі. На 15 учасників чекає три дуже насичені дні. Вони відбуватимуться на базі будинку звукозапису Українського радіо. Вся команда яка працюватиме в Національному відборі, залучення музичних експертів, буде працювати протягом цих трьох днів із 15-ю учасників. Це будуть прослуховування, спілкування з музичними експертами, заняття хореографією, заняття з вокалу для того, щоб ті учасники, які пройдуть до другого етапу отримали для себе максимум, максимум нового досвіду

- розповіла Скибінська.

Вона зазначила, що наступний етап – це підготовка до фіналу й написання пісень для фіналістів.

2 сонграйтери будуть працювати для 6 фіналістів для того, щоб підготувати конкурсну пісню. Якщо була авторська пісня, знову ж таки за рішенням команди Нацвідбору, працювати з нею, чи написати для вас новий хіт. Далі нас чекає телевізійний фінал у вересні цього року. Переможця визначать журі та онлайн-глядачі

- сказала Скибінська.

Музична продюсерка Національного відбору "Дитячого Євробачення" Світлана Тарабарова повідомила, що команда Суспільного в цьому році ще більше спростила умови подачі заявку.

В Україні стартував нацвідбір на Дитяче Євробачення-202405.06.24, 16:54 • 111459 переглядiв

Авторська пісня не обов’язкова. Для цього тут є ми з Женею (Тріпловим, сонграйтером – ред.) Ми допоможемо з авторською піснею. Якщо все ж таки дитина написала авторську пісню і вона хоче показати свій талант, то подавайтеся з авторською піснею також. Ми її допрацюємо, підсилимо, тобто все ми будемо робити разом

- сказала Тарабарова.

Окрім того, вона надала поради щодо запису заявки.

Потрібно відправити два кавери. Перше, що має бути – це гарне світло. Допоможіть дитині виставити світло. Денне світло найкраще, як на мене. По-друге, подбайте про гарний звук. Якщо дитина співає через мікрофон і там звучить аранжування на задньому плані, коли ви знімете це відео разом з дитиною, то послухайте, подивіться, щоб воно було в гарній якості. Я б радила обирати дві різнопланові пісні (для запису каверів – ред.)

- зазначила Тарабарова.

Також вона додала, що брати участь може не тільки сольний виконавець, але й гурт, дует. Участь у Нацвідборі можуть взяти діти віком від 9 до 14 років.

Доповнення

22-й пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" наприкінці цього року відбудеться в Іспанії. Проте місто-господар і точна дата проведення конкурсу ще не оголошені.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КультураУНН Lite
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79