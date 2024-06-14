Літня школа та додаткова авторська пісня за бажанням: організатори розповіли про особливості Нацвідбору "Дитячого Євробачення"

Серед нововведень національного відбору Дитячого Євробачення-2024 – це літня школа, яка триватиме три дні. Також подати на розгляд додаткову авторську пісню можна за бажанням. Про це повідомила голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Скибінська розповіла про цьогорічні нововведення Нацвідбору "Дитячого Євробачення–2024"

За її словами, потрібно подати заявку, яка складається з:

Відеозаписів живого виконання двох кавер-версій популярних пісень у різних жанрах.

Відеовізитівки (окремо)



За бажанням учасники можуть подати фонограму «+» додаткової авторської пісні



Прийом заявок до 3 липня на junior.eurovision.ua

Нововведенням буде ще один етап. Цим етапом буде літня школа. Вона проходитиме у третій декаді липня. До цієї школи потраплять 15 учасників за результатами перегляду заявок, які будуть подані на першому етапі. На 15 учасників чекає три дуже насичені дні. Вони відбуватимуться на базі будинку звукозапису Українського радіо. Вся команда яка працюватиме в Національному відборі, залучення музичних експертів, буде працювати протягом цих трьох днів із 15-ю учасників. Це будуть прослуховування, спілкування з музичними експертами, заняття хореографією, заняття з вокалу для того, щоб ті учасники, які пройдуть до другого етапу отримали для себе максимум, максимум нового досвіду - розповіла Скибінська.

Вона зазначила, що наступний етап – це підготовка до фіналу й написання пісень для фіналістів.

2 сонграйтери будуть працювати для 6 фіналістів для того, щоб підготувати конкурсну пісню. Якщо була авторська пісня, знову ж таки за рішенням команди Нацвідбору, працювати з нею, чи написати для вас новий хіт. Далі нас чекає телевізійний фінал у вересні цього року. Переможця визначать журі та онлайн-глядачі - сказала Скибінська.

Музична продюсерка Національного відбору "Дитячого Євробачення" Світлана Тарабарова повідомила, що команда Суспільного в цьому році ще більше спростила умови подачі заявку.

В Україні стартував нацвідбір на Дитяче Євробачення-2024

Авторська пісня не обов’язкова. Для цього тут є ми з Женею (Тріпловим, сонграйтером – ред.) Ми допоможемо з авторською піснею. Якщо все ж таки дитина написала авторську пісню і вона хоче показати свій талант, то подавайтеся з авторською піснею також. Ми її допрацюємо, підсилимо, тобто все ми будемо робити разом - сказала Тарабарова.

Окрім того, вона надала поради щодо запису заявки.

Потрібно відправити два кавери. Перше, що має бути – це гарне світло. Допоможіть дитині виставити світло. Денне світло найкраще, як на мене. По-друге, подбайте про гарний звук. Якщо дитина співає через мікрофон і там звучить аранжування на задньому плані, коли ви знімете це відео разом з дитиною, то послухайте, подивіться, щоб воно було в гарній якості. Я б радила обирати дві різнопланові пісні (для запису каверів – ред.) - зазначила Тарабарова.

Також вона додала, що брати участь може не тільки сольний виконавець, але й гурт, дует. Участь у Нацвідборі можуть взяти діти віком від 9 до 14 років.

Доповнення

22-й пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" наприкінці цього року відбудеться в Іспанії. Проте місто-господар і точна дата проведення конкурсу ще не оголошені.