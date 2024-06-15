Страны Европейского Союза пока не будут непосредственно привлечены к кредиту в 50 млрд долларов, который страны G7 планируют привлечь для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает УНН со ссылкой на The Guiardian.

Детали

По ее словам, Европа уже сделала свой вклад, предоставив гарантийные механизмы по кредиту. Также Мелони добавила, что свой вклад сделают США, Канада, Великобритания и, возможно, Япония.

Дополнение

"Группа семи" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США) уже достигла предварительной договоренности об использовании прибыли, полученной от замороженных российских суверенных активов, для финансирования кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, призванного помочь противостоять последствиям российской агрессии.

В соответствии с соглашением до конца года будет создан специальный фонд, средства которого будут поступать по различным внешним каналам для финансирования военного бюджета и восстановительных работ.

Постоянная поддержка Украины, усиление санкций против рф, заем в 50 млрд и не только: что прописали лидеры G7 в итоговом коммюнике