В коммюнике G7, которое обнародовали после завершения саммита в Италии, около трех страниц посвятили именно "Постоянной поддержке Украины". В тексте отмечается, что рф должна прекратить войну против Украины, возместить более 486 млрд долларов убытков, особое внимание уделяется усилению санкций против рф и ответственности стран и лиц, которые помогают рф обходить ограничения и, конечно же, подтверждается заем для Украины на 50 млрд долларов, передает УНН.

"Мы еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется. Вместе с международными партнерами мы полны решимости продолжать оказывать военную, бюджетную, гуманитарную поддержку и поддержку в восстановлении Украины и ее народа. Мы по-прежнему стремимся помочь Украине удовлетворить ее срочные потребности в краткосрочном финансировании, а также поддерживать ее долгосрочные приоритеты восстановления и реконструкции.

россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, эти убытки сейчас превышают 486 миллиардов долларов США. Это не правильно, чтобы россия решала если или когда она заплатит за ущерб, который нанесла Украине. Обязательства россии согласно международному праву по уплате нанесенного ею ущерба четкие, поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные законные пути, с помощью которых Россия может выполнить эти обязательства.

Мы по-прежнему полны решимости развеять любое ложное представление о том, что время на стороне р, что разрушение инфраструктуры и средств к существованию не имеет никаких последствий для россии, или что россия может победить, вызвав экономический крах Украины. С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины перед лицом длительной обороны против России G7 запустит чрезвычайное ускорение поступлений (ERA) Займа для Украины, чтобы сделать доступными примерно 50 миллиардов долларов США дополнительно финансирования в Украину до конца года.

Таким образом, без ущерба для возможных других взносов и совместной работы, G7 намерена обеспечить финансирование, которое будет обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов в результате обездвиживания российских суверенных активов, которые находятся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях. Чтобы включить это, мы будем работать над получением разрешения на использование в этих юрисдикциях будущие потоки этих чрезвычайных доходов для обслуживания и погашения займов. Мы подтверждаем, что согласно всем действующим законам и нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. Мы будем сохранять солидарность в нашем обязательстве оказывать эту поддержку Украине.

Мы намерены выплачивать это финансирование по нескольким каналам, которые направляют средства на военные, бюджетные нужды и потребности в восстановлении Украины - в пределах ограничений наших соответствующих правовых систем и административных требований. Что касается реконструкции, мы также укрепим Межведомственную координационную платформу доноров для Украины, чтобы помочь координировать выплату средств и обеспечить их соответствие приоритетным потребностям Украины в таком темпе, который она сможет эффективно поглотить. Это будет играть ключевую роль в продвижении реформ в Украине в соответствии с ее европейским путем.

Учитывая вышесказанное, мы поручаем нашим соответствующим министрам и должностным лицам вовремя реализовать эти обязательства, чтобы ERA начала выплату до конца года.

Как мы повторили в нашем Заявлении по Украине в феврале, Украина защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность от жестокой и неоправданной агрессивной войны россии. Мы продолжаем самым решительным образом осуждать вопиющее нарушение россией международного права, включая Устав ООН, и основные принципы, которые лежат в основе международного порядка. Любое применение ядерного оружия россией в контексте ее захватнической войны против Украины было бы недопустимым. Поэтому мы решительно осуждаем безответственную и угрожающую ядерную риторику россии, а также ее позицию стратегического запугивания, включая объявленное размещение ядерного оружия в беларуси. Мы по-прежнему привержены привлечению ответственных к ответственности за их зверства против народа Украины в соответствии с международным законом. Мы также осуждаем аресты иностранных компаний и призываем россию отменить эти меры и искать приемлемые решения с компаниями, на которые они направлены.

Мы поддерживаем право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины, в том числе путем выполнения двусторонних обязательств в сфере безопасности и договоренностей на основе Совместной декларации, принятой в Вильнюсе в июле прошлого года. Мы расширяем наши возможности производства и доставки, чтобы помочь ее самозащите. Мы также поддерживаем усилия, направленные на помощь Украине в модернизации ее вооруженных сил и укрепление собственной ОПК. Мы выражаем нашу решимость укреплять возможности противовоздушной обороны Украины для спасения жизней и защиты критической инфраструктуры.

Мы стремимся повысить расходы россии на войну, опираясь на комплексный пакет санкций и экономических мер, которые уже действуют. Хотя наши меры оказали значительное влияние на способность россии строить свою военную машину и финансировать свое вторжение, ее армия все еще представляет угрозу не только для Украины, но и для международной безопасности.

Мы будем продолжать принимать меры против действующих лиц в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают российскую военную машину, включая финансовые учреждения, в соответствии с нашими правовыми системами и других компаний в Китае, которые способствуют приобретению россией товаров для ее оборонно-промышленной базы.

В этом контексте мы повторяем, что субъекты, включая финансовые учреждения, которые способствуют приобретению россией предметов или оборудования для ее оборонно-промышленной базы, поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Соответственно, мы введем ограничительные меры в соответствии с нашими правовыми системами, чтобы предотвратить злоупотребления и ограничить доступ к нашим финансовым системам для целевых физических и юридических лиц в третьих странах, включая китайские юридические лица, которые занимаются такой деятельностью. Мы будем принимать решительные меры против субъектов, которые помогают россии в обходе наших санкций, в том числе путем наложения серьезных расходов на всех тех, кто не сможет немедленно прекратить оказание материальной поддержки агрессии россии, а также путем усиления внутренних правоохранительных мер и усиления нашего участия в бизнесе для содействия корпоративной ответственности. Мы призываем финансовые учреждения воздержаться от поддержки и получения прибыли от российской военной машины. Мы будем принимать дальнейшие меры для предотвращения и прекращения такого поведения.

Мы будем продолжать оказывать значительное давление на доходы россии от энергоносителей и других товаров. Это будет включать повышение эффективности политики ограничения цен на нефть путем принятия дальнейших мер для усиления соответствия и обеспечения выполнения, одновременно работая над сохранением стабильности рынка. Мы будем принимать меры, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, чтобы бороться с использованием россией обманчивых альтернативных практик судоходства, чтобы обойти наши санкции с помощью своего теневого флота. Мы призываем участников отрасли, которые способствуют этой деятельности, учитывать финансовую ответственность и риски ущерба окружающей среде и репутации, связанные с этой практикой. Мы введем дополнительные санкции в отношении тех, кто участвует в мошенничестве при транспортировке российской нефти, а также против сетей, разработанных россией для получения дополнительного дохода от нарушения лимита цен или от продажи нефти с помощью альтернативных поставщиков услуг. Мы будем продолжать принимать дальнейшие меры для ограничения будущих энергетических доходов россии, препятствуя развитию будущих энергетических проектов и нарушению доступа к товарам и услугам, на которые эти проекты опираются. Мы будем продолжать наши усилия, чтобы уменьшить доходы россии от металлов.

Восстановление Украины остается ключевым приоритетом, включая меры по раннему восстановлению и решению текущей энергетической чрезвычайной ситуации, вызванной усилением нападений россии на энергетическую инфраструктуру Украины. Мы снова подчеркиваем нашу решительную поддержку энергетической безопасности Украины, в частности путем координации международной помощи через Координационную группу по энергетике G7+Украина. Мы будем продолжать сотрудничать с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями через Межведомственную платформу координации доноров в Украине, а также путем мобилизации частных инвестиций и содействия участию гражданского общества.

Мы подчеркиваем реальность 3,4 миллиона внутренне перемещенных украинцев, важность инклюзивного восстановления и необходимость решения потребностей женщин, детей и людей с ограниченными возможностями, а также других групп населения, которые непропорционально пострадали от российской агрессии. Реинтеграция участников боевых действий и гражданских лиц с инвалидностью в общество остается приоритетом. Мы призываем россию освободить всех лиц, которых она незаконно задержала, и безопасно вернуть всех гражданских лиц, которых она незаконно передала или депортировала, начиная с детей.

Мы вновь заявляем о нашей поддержке сельскохозяйственного сектора Украины, который является критически важным для глобальных поставок продовольствия, особенно для наиболее уязвимых стран. Поэтому мы призываем к беспрепятственным поставкам зерна, продуктов питания, удобрений и сырья из Украины через Черное море и напомнить о важности Путей солидарности ЕС и инициативы президента Зеленского "Зерно из Украины".

Мы также работаем над привлечением наших частных секторов к устойчивому экономическому восстановлению Украины.

Мы приветствуем и подчеркиваем важность того, что сама Украина продолжает внедрять усилия по внутренним реформам, особенно в сферах борьбы с коррупцией, реформы системы правосудия, децентрализации и продвижения верховенства права. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия украинской власти и народа в этих начинаниях. Мы будем опираться на Японско-украинскую конференцию по содействию экономическому росту и восстановлению, которая состоялась в Токио 19 февраля, и Конференцию по восстановлению Украины, которая состоялась 11-12 июня в Берлине, и мы с нетерпением ждем следующей Конференции по восстановлению Украины в Риме в 2025 году.

Мы приветствуем Саммит мира в Украине, запланированный в Швейцарии на 15-16 июня, чтобы построить основу для мира на основе международного права, Устава ООН и его принципов, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать работать над достижением широкой международной поддержки ключевых принципов и целей Формулы мира Президента Зеленского.

Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом и Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в тексте.

россия должна возместить 486 млрд долларов компенсации Украине - заявление G7