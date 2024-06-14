Постійна підтримка України, посилення санкцій проти рф, позика у 50 млрд і не тільки: що прописали лідери G7 у підсумковому комюніке

У комюніке G7, яке оприлюднили після завершення саміту в Італії, близько трьох сторінок присвятили саме "Постійній підтримці України". У тексті наголошується, що рф має припинити війну проти України, відшкодувати понад 486 млрд доларів збитків, окрема увага приділяється посиленню санкцій проти рф та відповідальності країн та осіб, які допомагають рф обходити обмеження і, звісно ж, підтверджується позика для України на 50 млрд доларів, передає УНН.

"Ми ще раз підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Разом із міжнародними партнерами ми сповнені рішучості продовжувати надавати військову, бюджетну, гуманітарну підтримку та підтримку у відбудові України та її народу. Ми як і раніше прагнемо допомогти Україні задовольнити її термінові потреби у короткостроковому фінансуванні, а також підтримувати її довгострокові пріоритети відновлення та реконструкції.

росія має припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, ці збитки зараз перевищують 486 мільярдів доларів США. Це не правильно, щоб росія вирішувала якщо або коли вона заплатить за шкоду, яку завдала Україні. Зобов’язання росії згідно з міжнародним правом щодо сплати завданої нею шкоди чіткі, тому ми продовжуємо розглядати всі можливі законні шляхи, за допомогою яких росія може виконати ці зобов’язання.

Ми як і раніше сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці росії, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не має жодних наслідків для росії, або що росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України перед обличчям тривалої оборони проти росії G7 запустить надзвичайне прискорення надходжень (ERA) Позики для України, щоб зробити доступними приблизно 50 мільярдів доларів США додатково фінансування в Україну до кінця року.

Таким чином, без шкоди для можливих інших внесків і спільної роботи, G7 має намір забезпечити фінансування, яке буде обслуговуватися та погашатися майбутніми потоками надзвичайних доходів внаслідок знерухомлення російських суверенних активів, які знаходяться в Європейському Союзі та інших відповідних юрисдикціях. Щоб увімкнути це, ми працюватимемо над отриманням дозволу на використання в цих юрисдикціях майбутні потоки цих надзвичайних доходів для обслуговування та погашення позик. Ми підтверджуємо, що згідно з усіма чинними законами та нашими відповідними правовими системами суверенні активи росії в наших юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому зобов’язанні надавати цю підтримку Україні.

Ми маємо намір виплачувати це фінансування кількома каналами, які спрямовують кошти на військові, бюджетні потреби та потреби у відбудові України – у межах обмежень наших відповідних правових систем та адміністративних вимог. Що стосується реконструкції, ми також зміцнимо Міжвідомчу координаційну платформу донорів для України, щоб допомогти координувати виплату коштів і забезпечити їх відповідність найпріоритетнішим потребам України в такому темпі, який вона зможе ефективно поглинути. Це відіграватиме ключову роль у просуванні реформ в Україні відповідно до її європейського шляху.

З огляду на вищесказане, ми доручаємо нашим відповідним міністрам і посадовим особам вчасно реалізувати ці зобов’язання, щоб ERA розпочала виплату до кінця року.

Як ми повторили в нашій Заяві щодо України в лютому, Україна захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від жорстокої та невиправданої агресивної війни росії. Ми продовжуємо найрішучішим чином засуджувати кричуще порушення росією міжнародного права, включаючи Статут ООН, і основні принципи, які лежать в основі міжнародного порядку. Будь-яке застосування ядерної зброї росією в контексті її загарбницької війни проти України було б неприпустимим. Тому ми рішуче засуджуємо безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику росії, а також її позицію стратегічного залякування, включаючи оголошене розміщення ядерної зброї в білорусі. Ми як і раніше віддані притягненню відповідальних до відповідальності за їхні звірства проти народу України відповідно до міжнародного закону. Ми також засуджуємо арешти іноземних компаній і закликаємо росію скасувати ці заходи та шукати прийнятні рішення з компаніями, на які вони спрямовані.

Ми підтримуємо право України на самооборону та підтверджуємо нашу відданість довгостроковій безпеці України, у тому числі шляхом виконання двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки та домовленостей на основі Спільної декларації, ухваленої у Вільнюсі в липні минулого року. Ми розширюємо наші можливості виробництва та доставки, щоб допомогти її самозахисту. Ми також підтримуємо зусилля, спрямовані на допомогу Україні в модернізації її збройних сил і зміцнення власної ОПК. Ми висловлюємо нашу рішучість зміцнювати можливості протиповітряної оборони України для порятунку життів і захисту критичної інфраструктури.

Ми прагнемо підвищити витрати росії на війну, спираючись на комплексний пакет санкцій і економічних заходів, які вже діють. Хоча наші заходи мали значний вплив на здатність росії будувати свою військову машину та фінансувати своє вторгнення, її армія все ще становить загрозу не лише для України, але й для міжнародної безпеки.

Ми продовжуватимемо вживати заходів проти дійових осіб у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують російську військову машину, включаючи фінансові установи, відповідно до наших правових систем та інших компанії в Китаї, які сприяють придбанню росією товарів для її оборонно-промислової бази.

У цьому контексті ми повторюємо, що суб’єкти, включаючи фінансові установи, які сприяють придбанню росією предметів або обладнання для її оборонно-промислової бази, підтримують дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Відповідно, ми запровадимо обмежувальні заходи відповідно до наших правових систем, щоб запобігти зловживанням і обмежити доступ до наших фінансових систем для цільових фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, включаючи китайські юридичні особи, які займаються такою діяльністю. Ми вживатимемо рішучих заходів проти суб’єктів, які допомагають росії в обході наших санкцій, у тому числі шляхом накладення серйозних витрат на всіх тих, хто не зможе негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії росії, а також шляхом посилення внутрішніх правоохоронних заходів і посилення нашої участі в бізнесі для сприяння корпоративній відповідальності. Ми закликаємо фінансові установи утриматися від підтримки та отримання прибутку від російської військової машини. Ми вживатимемо подальших заходів для запобігання та припинення такої поведінки.

Ми продовжуватимемо чинити значний тиск на доходи росії від енергоносіїв та інших товарів. Це включатиме підвищення ефективності політики обмеження цін на нафту шляхом вжиття подальших заходів для посилення відповідності та забезпечення виконання, одночасно працюючи над збереженням стабільності ринку. Ми вживатимемо заходів, включаючи санкції та інноваційні правозастосовні заходи з використанням відповідних географічних регіонів, щоб боротися з використанням росією оманливих альтернативних практик судноплавства, щоб обійти наші санкції за допомогою свого тіньового флоту. Ми закликаємо учасників галузі, які сприяють цій діяльності, враховувати фінансову відповідальність і ризики шкоди навколишньому середовищу та репутації, пов’язані з цією практикою. Ми запровадимо додаткові санкції щодо тих, хто бере участь у шахрайстві під час транспортування російської нафти, а також проти мереж, розроблених росією для отримання додаткового доходу від порушення ліміту цін або від продажу нафти за допомогою альтернативних постачальників послуг. Ми продовжуватимемо вживати подальших заходів для обмеження майбутніх енергетичних доходів росії, перешкоджаючи розвитку майбутніх енергетичних проектів і порушення доступу до товарів і послуг, на які ці проекти спираються. Ми будемо продовжувати наші зусилля, щоб зменшити доходи росії від металів.

Відбудова України залишається ключовим пріоритетом, включаючи заходи з раннього відновлення та вирішення поточної енергетичної надзвичайної ситуації, спричиненої посиленням нападів росії на енергетичну інфраструктуру України. Ми знову наголошуємо на нашій рішучій підтримці енергетичної безпеки України, зокрема шляхом координації міжнародної допомоги через Координаційну групу з енергетики G7+Україна. Ми продовжуватимемо співпрацювати з українською владою та міжнародними фінансовими установами через Міжвідомчу платформу координації донорів в Україні, а також шляхом мобілізації приватних інвестицій та сприяння участі громадянського суспільства.

Ми наголошуємо на реальності 3,4 мільйона внутрішньо переміщених українців, важливості інклюзивного відновлення та необхідності вирішення потреб жінок, дітей та людей з обмеженими можливостями, а також інших груп населення, які непропорційно постраждали від російської агресії. Реінтеграція учасників бойових дій та цивільних осіб з інвалідністю в суспільство залишається пріоритетом. Ми закликаємо росію звільнити всіх осіб, яких вона незаконно затримала, і безпечно повернути всіх цивільних осіб, яких вона незаконно передала або депортувала, починаючи з дітей.

Ми знову заявляємо про нашу підтримку сільськогосподарського сектора України, який є критично важливим для глобального постачання продовольства, особливо для найбільш уразливих країн. Тому ми закликаємо до безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування, добрив та сировини з України через Чорне море та нагадати про важливість Шляхів солідарності ЄС та ініціативи президента Зеленського "Зерно з України".

Ми також працюємо над залученням наших приватних секторів до сталого економічного відновлення України.

Ми вітаємо та підкреслюємо важливість того, що сама Україна продовжує впроваджувати зусилля з внутрішніх реформ, особливо у сферах боротьби з корупцією, реформи системи правосуддя, децентралізації, та просування верховенства права. Ми й надалі підтримуватимемо зусилля української влади та народу в цих починаннях. Ми спиратимемося на Японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та відбудові, яка відбулася в Токіо 19 лютого, та Конференцію з відновлення України, що відбулася 11-12 червня в Берліні, і ми з нетерпінням чекаємо наступної Конференції з відновлення України в Римі в 2025 році.

Ми вітаємо Саміт миру в Україні, запланований у Швейцарії на 15-16 червня, щоб побудувати основу для миру на основі міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо працювати над досягненням якнайширшої міжнародної підтримки ключових принципів і цілей Формули миру Президента Зеленського.

Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права та Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету та територіальної цілісності України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у тексті.

росія має відшкодувати 486 млрд доларів компенсації Україні - заява G7