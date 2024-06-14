росія має відшкодувати 486 млрд доларів компенсації Україні - заява G7

росія повинна відшкодувати збитки, завдані Україні, які, за оцінками Світового банку, перевищують 486 мільярдів доларів. Про це йдеться в заяві G7 за підсумками саміту в Італії, пише УНН.

росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, зараз цей збиток перевищує $486 млрд. Для росії несправедливо вирішувати, чи заплатить вона за шкоду, завдану Україні, і коли. Зобов'язання росії за міжнародним правом відшкодувати шкоду, яку вона завдає, є чіткими, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких росія змушена виконувати ці зобов'язання