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росія має відшкодувати 486 млрд доларів компенсації Україні - заява G7

росія має відшкодувати 486 млрд доларів компенсації Україні - заява G7

Київ • УНН

 • 18346 перегляди

У "Групі семи" погодили , що росія мусить виплатити Україні 486 млрд доларів за збитки від війни в Україні.

росія повинна відшкодувати збитки, завдані Україні, які, за оцінками Світового банку, перевищують 486 мільярдів доларів. Про це йдеться в заяві G7 за підсумками саміту в Італії, пише УНН.

росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні. За даними Світового банку, зараз цей збиток перевищує $486 млрд. Для росії несправедливо вирішувати, чи заплатить вона за шкоду, завдану Україні, і коли. Зобов'язання росії за міжнародним правом відшкодувати шкоду, яку вона завдає, є чіткими, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких росія змушена виконувати ці зобов'язання

- йдеться у підсумковій декларації лідерів G7.

Нагадаємо
У лютому 2024 року Світовий банк оцінив загальну вартість реконструкції та відновлення в Україні протягом наступних десяти років внаслідок повномасштабного вторгнення росії у 486 мільярдів доларів США.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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