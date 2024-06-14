россия должна возместить 486 млрд долларов компенсации Украине - заявление G7

россия должна возместить убытки, нанесенные Украине, которые, по оценкам Всемирного банка, превышают 486 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении G7 по итогам саммита в Италии, пишет УНН.

россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она нанесла Украине. По данным Всемирного банка, сейчас этот ущерб превышает $486 млрд. Для россии несправедливо решать, заплатит ли она за ущерб, нанесенный Украине, и когда. Обязательства россии по международному праву возместить ущерб, который она наносит, являются четкими, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых россия вынуждена выполнять эти обязательства - говорится в итоговой декларации лидеров G7.

Напомним

В феврале 2024 года Всемирный банк оценил общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующих десяти лет в результате полномасштабного вторжения России в 486 миллиардов долларов США.

