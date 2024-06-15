Країни ЄС не будуть безпосередньо залучені до кредиту у 50 млрд доларів для України - прем'єрка Італії
Київ • УНН
Країни G7 планують надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок надходжень від заморожених російських активів, при цьому країни ЄС не братимуть безпосередньої участі, але нададуть гарантійні механізми.
Країни Європейського Союзу наразі не будуть безпосередньо залучені до кредиту у 50 млрд доларів, який країни G7 планують залучити для України коштом доходів від заморожених російських активів. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє УНН із посиланням на The Guiardian.
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За її словами, Європа вже зробила свій внесок, надавши гарантійні механізми за кредитом. Також Мелоні додала, що свій внесок зроблять США, Канада, Велика Британія і, можливо, Японія.
Доповнення
"Група семи" (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США) вже досягла попередньої домовленості про використання прибутку, отриманого від заморожених російських суверенних активів, для фінансування кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів, покликаного допомогти протистояти наслідкам російської агресії.
Відповідно до угоди до кінця року буде створено спеціальний фонд, кошти якого надходитимуть різними зовнішніми каналами для фінансування військового бюджету та відновлювальних робіт.
Постійна підтримка України, посилення санкцій проти рф, позика у 50 млрд і не тільки: що прописали лідери G7 у підсумковому комюніке14.06.24, 23:40 • 109682 перегляди