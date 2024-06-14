Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Блокирование работы предприятий, которые способствуют экспорту продукции по украинскому морскому коридору, недопустимо и негативно повлияет на доходы в бюджет. Правоохранители должны оперативно реагировать на любые попытки вмешательства в работу таких предприятий. Об этом в комментариях УНН отметили нардепы и эксперты.

После выхода россии из зернового соглашения Украина самостоятельно создала так называемый "морской" или "зерновой" коридор. Благодаря функционированию этого коридора Украина остается одним из главных экспортеров аграрной продукции и гарантом продовольственной безопасности в мире. Кроме того, предприятия, которые способствуют работе морского коридора, обеспечивают стабильный экспорт зерновых и другой продукции, а тем самым и приносят доход в государственный бюджет.

Работа таких предприятий должна быть стабильной, а на любое блокирование или препятствование их деятельности оперативно должны реагировать правоохранители.

"Зерновой коридор очень важен, потому что через него ближайший путь доставки зерна в страны, которые у нас его покупают. Через Балтию везти - это очень далеко, по Черному морю логистика дешевле. Если дешевле логистика - значит наши аграрии получают больше средств, это один из важнейших путей для логистики продукции. Блокировать (работу предприятий-участников - ред.) нельзя. Есть на это правоохранительные органы, если кто-то нарушает законодательство - они должны быстро на это реагировать", - отметил в комментарии УНН член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Нардеп Юлия Клименко в комментарии УНН также отметила, что блокирование работы предприятий, которые способствуют работе морского коридора, будет иметь негативные последствия для экспорта и приведет к уменьшению доходов в государственный бюджет.

Одним из предприятий, которые перегружают зерновые в рамках работы морского коридора является АО "Одесский припортовый завод". Недавно коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" без подписания каких-либо договоров пыталась направить свой транспорт к причалу по подъездной дороге, которая не является дорогой общего пользования и находится на балансе у "ОПЗ". Когда охрана "Одесского припортового завода" перестала пропускать их транспорт, компания устроила митинг и перекрыла подъездную дорогу к стратегическому предприятию, чем могла повлиять на погрузку судов-контрагентов завода в рамках зерновой инициативы.

"Этим должны заниматься правоохранители", - сказал в комментарии УНН экономический эксперт Борис Кушнирук, комментируя блокирование работы "ОПЗ".

Такое же мнение поддерживает экономический эксперт Андрей Новак. По его словам, правоохранители и СБУ должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ".

Добавим

По информации Администрации морских портов Украины, за 9 месяцев функционирования Украинского коридора портами Черноморского региона перегружено более 50 миллионов тонн грузов.

В частности, как уточнили в АМПУ на запрос УНН, с сентября 2023 года по 1 июня 2024 года за время функционирования Украинского коридора, на "Одесском припортовом заводе" перегружено 611,8 тыс. тонн груза.

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

Напомним

Во время полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы. Среди них и "Одесский припортовый завод", который в ноябре 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из "начинающего" в этой области вышел на уровень весомого игрока.