У Раді розповіли, якими будуть наслідки блокування роботи підприємств, які експортують зерно морським коридором
Київ • УНН
Блокування роботи підприємств, що забезпечують роботу морського експортного коридору України, призведе до падіння експорту та надходжень до державного бюджету, вважає Юлія Клименко, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
Блокування роботи підприємств, що сприяють роботі українського морського експортного коридору, матиме негативні наслідки для експорту та призведе до зменшення доходів у державний бюджет. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила нардеп, перший заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.
Вона зазначила, що після виходу рф з зернової ініціативи Україна запустила морський коридор, яким можна експортувати не лише зерно, а й багато інших позицій. Якщо підтверджено, що роботу того чи іншого підприємства, яке бере участь у роботі морського коридору, блокують - це матиме негативні наслідки.
"Обернеться тим, що у нас впаде експорт і доходи у державний бюджет", - сказала Клименко.
Додамо
Під час повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки. Серед них і "Одеський припортовий завод", який листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця.
Раніше компанія "Олсідз Блек Сі" без підписання будь-яких договорів намагалася спрямувати свій транспорт до причалу дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу" і призначена для евакуації співробітників. Коли охорона "ОПЗ" перестала пропускати їхній транспорт, компанія влаштувала мітинг і перекрила під’їзну дорогу до стратегічного підприємства, чим могла вплинути на навантаження суден-контрагентів заводу у рамках зернової ініціативи.