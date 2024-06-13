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У Раді розповіли, якими будуть наслідки блокування роботи підприємств, які експортують зерно морським коридором

У Раді розповіли, якими будуть наслідки блокування роботи підприємств, які експортують зерно морським коридором

Київ • УНН

 • 95634 перегляди

Блокування роботи підприємств, що забезпечують роботу морського експортного коридору України, призведе до падіння експорту та надходжень до державного бюджету, вважає Юлія Клименко, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Блокування роботи підприємств, що сприяють роботі українського морського експортного коридору, матиме негативні наслідки для експорту та призведе до зменшення доходів у державний бюджет. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила нардеп, перший заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

Вона зазначила, що після виходу рф з зернової ініціативи Україна запустила морський коридор, яким можна експортувати не лише зерно, а й багато інших позицій. Якщо підтверджено, що роботу того чи іншого підприємства, яке бере участь у роботі морського коридору, блокують - це матиме негативні наслідки.

"Обернеться тим, що у нас впаде експорт і доходи у державний бюджет", - сказала Клименко.

Додамо

Під час повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки. Серед них і "Одеський припортовий завод", який листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця. 

Раніше компанія "Олсідз Блек Сі" без підписання будь-яких договорів намагалася спрямувати свій транспорт до причалу дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу" і призначена для евакуації співробітників. Коли охорона "ОПЗ" перестала пропускати їхній транспорт, компанія влаштувала мітинг і перекрила під’їзну дорогу до стратегічного підприємства, чим могла вплинути на навантаження суден-контрагентів заводу у рамках зернової ініціативи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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