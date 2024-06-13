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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 06:17  •  25587 просмотра

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Блокирование работы предприятий, обеспечивающих работу морского экспортного коридора Украины, приведет к падению экспорта и поступлений в государственный бюджет, считает Юлия Клименко, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Блокирование работы предприятий, способствующих работе украинского морского экспортного коридора, будет иметь негативные последствия для экспорта и приведет к уменьшению доходов в государственный бюджет. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

Она отметила, что после выхода рф из зерновой инициативы Украина запустила морской коридор, которым можно экспортировать не только зерно, но и многие другие позиции. Если подтверждено, что работу того или иного предприятия, которое участвует в работе морского коридора, блокируют - это будет иметь негативные последствия.

"Обернется тем, что у нас упадет экспорт и доходы в государственный бюджет", - сказала Клименко.

Добавим

Во время полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы. Среди них и "Одесский припортовый завод", который в ноябре 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из "начинающего" в этой области вышел на уровень весомого игрока. 

Ранее компания "Олсидз Блэк Си" без подписания каких-либо договоров пыталась направить свой транспорт к причалу по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода" и предназначена для эвакуации сотрудников. Когда охрана "ОПЗ" перестала пропускать их транспорт, компания устроила митинг и перекрыла подъездную дорогу к стратегическому предприятию, чем могла повлиять на погрузку судов-контрагентов завода в рамках зерновой инициативы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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