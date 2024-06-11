Правоохоронці мають перевірити компанію, яка намагалася блокувати роботу "ОПЗ" - експерт
Київ • УНН
Компанія "Олсідз Блек Сі" намагалася заблокувати роботу стратегічного підприємства" Одеський припортовий завод".
Компанію "Олсідз Блек Сі", яка намагалася заблокувати роботу стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод", мають перевірити правоохоронці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив економічний експерт Андрій Новак.
Раніше компанія "Олсідз Блек Сі" без підписання будь-яких договорів намагалася спрямувати свій транспорт до причалу дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу" і призначена для евакуації співробітників. Коли охорона "ОПЗ" перестала пропускати їхній транспорт, компанія влаштувала мітинг і перекрила під’їздну дорогу до стратегічного підприємства.
"Це тільки робота правоохоронних органів, закон або буде працювати або ні. Тому правоохоронні органи і до СБУ питання також – бо це стратегічне підприємство", - зазначив експерт.
За його словами, "ОПЗ" завжди був об’єктом підвищеної уваги зі сторони представників будь-якої влади, яка перемагала на виборах, і використовувався з метою привласнення надприбутків. Тому цьому підприємству не вперше доводиться зіштовхуватися з перешкоджанням його роботі.
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Під час повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки. Серед них і "Одеський припортовий завод", який листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця.