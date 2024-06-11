Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Компанию "Олсидз Блэк Си", которая пыталась заблокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", должны проверить правоохранители. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономический эксперт Андрей Новак.

Ранее компания "Олсидз Блэк Си" без подписания каких-либо договоров пыталась направить свой транспорт к причалу по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода" и предназначена для эвакуации сотрудников. Когда охрана "ОПЗ" перестала пропускать их транспорт, компания устроила митинг и перекрыла подъездную дорогу к стратегическому предприятию.

"Это только работа правоохранительных органов, закон или будет работать или нет. Поэтому правоохранительные органы и в СБУ вопрос также-потому что это стратегическое предприятие", - отметил эксперт.

По его словам, "ОПЗ" всегда был объектом повышенного внимания со стороны представителей любой власти, которая побеждала на выборах, и использовался с целью присвоения сверхприбылей. Поэтому этому предприятию не впервые приходится сталкиваться с препятствованием его работе.

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Добавим

Во время полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы. Среди них и "Одесский припортовый завод", который в ноябре 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из "начинающего " в этой области вышел на уровень весомого игрока.