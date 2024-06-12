Правоохоронці мають оперативно реагувати, якщо роботу учасників "зернового коридору" блокують - нардеп

Правоохоронні органи повинні оперативно реагувати на випадки, коли блокується робота підприємств-учасників Української зернової ініціативи. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Зерновий коридор дуже важливий, тому що через нього найближчий шлях доставки зерна до країн, які у нас його купують. Тому що через Балтію везти – це дуже далеко, по Чорному морю логістика дешевша. Якщо дешевша логістика – значить наші аграрії отримують більше коштів, це один із найважливіших шляхів для логістики продукції - наголосив Соломчук.

Тому, як зазначив нардеп, блокувати роботу будь-кого з учасників цієї важливої ініціативи не можна.

Є на це правоохоронні органи, якщо хтось порушує законодавство – вони мають швидко на це реагувати. Такого не має відбуватися в країні - сказав він.

Додамо

Під час повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки. Серед них і "Одеський припортовий завод", який листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця.

Раніше компанія "Олсідз Блек Сі" без підписання будь-яких договорів намагалася спрямувати свій транспорт до причалу дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу" і призначена для евакуації співробітників. Коли охорона "ОПЗ" перестала пропускати їхній транспорт, компанія влаштувала мітинг і перекрила під’їзну дорогу до стратегічного підприємства, чим могла вплинути на навантаження суден-контрагентів заводу у рамках зернової ініціативи.