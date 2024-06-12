Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп

Правоохранительные органы должны оперативно реагировать на случаи, когда блокируется работа предприятий-участников Украинской зерновой инициативы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Зерновой коридор очень важен, потому что через него ближайший путь доставки зерна в страны, которые у нас его покупают. Потому что через Балтию везти - это очень далеко, по Черному морю логистика дешевле. Если дешевле логистика - значит наши аграрии получают больше средств, это один из важнейших путей для логистики продукции - подчеркнул Соломчук.

Поэтому, как отметил нардеп, блокировать работу любого из участников этой важной инициативы нельзя.

Есть на это правоохранительные органы, если кто-то нарушает законодательство - они должны быстро на это реагировать. Такого не должно происходить в стране - сказал он.

Добавим

Во время полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы. Среди них и «Одесский припортовый завод„, который в ноябре 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из “начинающего» в этой области вышел на уровень весомого игрока.

Ранее компания «Олсидз Блэк Си» без подписания каких-либо договоров пыталась направить свой транспорт к причалу по дороге, которая находится на балансе «Одесского припортового завода» и предназначена для эвакуации сотрудников. Когда охрана «ОПЗ» перестала пропускать их транспорт, компания устроила митинг и перекрыла подъездную дорогу к стратегическому предприятию, чем могла повлиять на погрузку судов-контрагентов завода в рамках зерновой инициативы.