Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп
Киев • УНН
Член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук отмечает, что «зерновой коридор» очень важен, потому что через него ближайший путь доставки зерна в страны, которые у нас его покупают
Правоохранительные органы должны оперативно реагировать на случаи, когда блокируется работа предприятий-участников Украинской зерновой инициативы. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
Зерновой коридор очень важен, потому что через него ближайший путь доставки зерна в страны, которые у нас его покупают. Потому что через Балтию везти - это очень далеко, по Черному морю логистика дешевле. Если дешевле логистика - значит наши аграрии получают больше средств, это один из важнейших путей для логистики продукции
Поэтому, как отметил нардеп, блокировать работу любого из участников этой важной инициативы нельзя.
Есть на это правоохранительные органы, если кто-то нарушает законодательство - они должны быстро на это реагировать. Такого не должно происходить в стране
Добавим
Во время полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы. Среди них и «Одесский припортовый завод„, который в ноябре 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из “начинающего» в этой области вышел на уровень весомого игрока.
Ранее компания «Олсидз Блэк Си» без подписания каких-либо договоров пыталась направить свой транспорт к причалу по дороге, которая находится на балансе «Одесского припортового завода» и предназначена для эвакуации сотрудников. Когда охрана «ОПЗ» перестала пропускать их транспорт, компания устроила митинг и перекрыла подъездную дорогу к стратегическому предприятию, чем могла повлиять на погрузку судов-контрагентов завода в рамках зерновой инициативы.