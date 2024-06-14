М’яч на полі правоохоронців: що буде з тими, хто намагається блокувати роботу підприємств-учасників зернової ініціативи

Блокування роботи підприємств, які сприяють експорту продукції українським морським коридором, недопустиме і негативно вплине на доходи в бюджет. Правоохоронці мають оперативно реагувати на будь-які спроби втручання в роботу таких підприємств. На цьому у коментарях УНН наголосили нардепи та експерти.

Після виходу росії із зернової угоди Україна самостійно створила так званий "морський" або "зерновий" коридор. Завдяки функціонуванню цього коридору Україна залишається одним з головних експортерів аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі. Окрім того, підприємства, які сприяють роботі морського коридору, забезпечують стабільний експорт зернових та іншої продукції, а тим самим і приносять дохід у державний бюджет.

Робота таких підприємств має бути стабільною, а на будь-яке блокування чи перешкоджання їх діяльності оперативно мають реагувати правоохоронці.

"Зерновий коридор дуже важливий, тому що через нього найближчий шлях доставки зерна до країн, які у нас його купують. Через Балтію везти – це дуже далеко, по Чорному морю логістика дешевша. Якщо дешевша логістика – значить наші аграрії отримують більше коштів, це один із найважливіших шляхів для логістики продукції. Блокувати (роботу підприємств-учасників – ред.) не можна. Є на це правоохоронні органи, якщо хтось порушує законодавство – вони мають швидко на це реагувати", - наголосив у коментарі УНН член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Нардеп Юлія Клименко у коментарі УНН також зазначила, що блокування роботи підприємств, які сприяють роботі морського коридору, матиме негативні наслідки для експорту та призведе до зменшення доходів у державний бюджет.

Одним з підприємств, які перевантажують зернові в рамках роботи морського коридору є АТ "Одеський припортовий завод". Нещодавно комерційна структура "Олсідз Блек Сі" без підписання будь-яких договорів намагалася спрямувати свій транспорт до причалу під’їзною дорогою, яка не є дорогою загального користування та перебуває на балансі до "ОПЗ". Коли охорона "Одеського припортового заводу" перестала пропускати їхній транспорт, компанія влаштувала мітинг і перекрила під’їзну дорогу до стратегічного підприємства, чим могла вплинути на навантаження суден-контрагентів заводу у рамках зернової ініціативи.

"Цим мають займатися правоохоронці", - сказав у коментарі УНН економічний експерт Борис Кушнірук, коментуючи блокування робити "ОПЗ".

Таку ж думку підтримує економічний експерт Андрій Новак. За його словами, правоохоронці та СБУ мають перевірити компанію, яка намагалася блокувати роботу "ОПЗ".

Додамо

За інформацією Адміністрації морських портів України, за 9 місяців функціонування Українського коридору портами Чорноморського регіону перевантажено понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Зокрема, як уточнили в АМПУ на запит УНН, з вересня 2023 року по 1 червня 2024 року за час функціонування Українського коридору, на "Одеському припортовому заводі" перевантажено 611,8 тис. тонн вантажу.

На Одещині комерційна структура лякає "жахливими наслідками" через заборону їй самовільно користуватись дорогою стратегічного підприємства

Нагадаємо

Під час повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки. Серед них і "Одеський припортовий завод", який листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця.