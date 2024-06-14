М’яч на полі правоохоронців: що буде з тими, хто намагається блокувати роботу підприємств-учасників зернової ініціативи

ukenru
04:30 • 20038 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 56772 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104819 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129924 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135854 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232870 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170436 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190005 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172935 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165067 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

Ворожа атака на Дніпро: попередньо одна людина загинула, шестеро постраждали

28 березня, 21:27 • 13988 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 22494 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 12821 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 22819 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 32278 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232874 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354991 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371465 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287417 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56500 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73529 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85234 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168956 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171548 перегляди
Актуальне
М’яч на полі правоохоронців: що буде з тими, хто намагається блокувати роботу підприємств-учасників зернової ініціативи

М’яч на полі правоохоронців: що буде з тими, хто намагається блокувати роботу підприємств-учасників зернової ініціативи

Київ • УНН

 • 266638 перегляди

"Зерновий" коридор України має вирішальне значення для експорту сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої безпеки, наповнення державного бюджету, тому будь-які спроби блокування роботи компаній-учасників цієї ініціативи є неприпустимими. На цьому наголошують нардепи та експерти.

Блокування роботи підприємств, які сприяють експорту продукції українським морським коридором, недопустиме і негативно вплине на доходи в бюджет. Правоохоронці мають оперативно реагувати на  будь-які спроби втручання в роботу таких підприємств. На цьому у коментарях УНН наголосили нардепи та експерти.

Після виходу росії із зернової угоди Україна самостійно створила так званий "морський" або "зерновий" коридор. Завдяки функціонуванню цього коридору Україна залишається одним з головних експортерів аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі. Окрім того, підприємства, які сприяють роботі морського коридору, забезпечують стабільний експорт зернових та іншої продукції, а тим самим і приносять дохід у державний бюджет.

Робота таких підприємств має бути стабільною, а на будь-яке блокування чи перешкоджання їх діяльності оперативно мають реагувати правоохоронці. 

"Зерновий коридор дуже важливий, тому що через нього найближчий шлях доставки зерна до країн, які у нас його купують. Через Балтію везти – це дуже далеко, по Чорному морю логістика дешевша. Якщо дешевша логістика – значить наші аграрії отримують більше коштів, це один із найважливіших шляхів для логістики продукції. Блокувати (роботу підприємств-учасників – ред.) не можна. Є на це правоохоронні органи, якщо хтось порушує законодавство – вони мають швидко на це реагувати", - наголосив у коментарі УНН член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Нардеп Юлія Клименко у коментарі УНН також зазначила, що блокування роботи підприємств, які сприяють роботі морського коридору, матиме негативні наслідки для експорту та призведе до зменшення доходів у державний бюджет.

Одним з підприємств, які перевантажують зернові в рамках роботи морського коридору є АТ "Одеський припортовий завод". Нещодавно комерційна структура "Олсідз Блек Сі" без підписання будь-яких договорів намагалася спрямувати свій транспорт до причалу під’їзною дорогою, яка не є дорогою загального користування та перебуває на балансі до "ОПЗ". Коли охорона "Одеського припортового заводу" перестала пропускати їхній транспорт, компанія влаштувала мітинг і перекрила під’їзну дорогу до стратегічного підприємства, чим могла вплинути на навантаження суден-контрагентів заводу у рамках зернової ініціативи.

"Цим мають займатися правоохоронці", - сказав у коментарі УНН економічний експерт Борис Кушнірук, коментуючи блокування робити "ОПЗ".

Таку ж думку підтримує економічний експерт Андрій Новак. За його словами, правоохоронці та СБУ мають перевірити компанію, яка намагалася блокувати роботу "ОПЗ".

Додамо

За інформацією Адміністрації морських портів України, за 9 місяців функціонування Українського коридору портами Чорноморського регіону перевантажено понад 50 мільйонів тонн вантажів

Зокрема, як уточнили в АМПУ на запит УНН, з вересня 2023 року по 1 червня 2024 року за час функціонування Українського коридору, на "Одеському припортовому заводі" перевантажено 611,8 тис. тонн вантажу.

На Одещині комерційна структура лякає "жахливими наслідками" через заборону їй самовільно користуватись дорогою стратегічного підприємства27.05.24, 10:14 • 192681 перегляд

Нагадаємо

Під час повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки. Серед них і "Одеський припортовий завод", який листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НППублікації
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79