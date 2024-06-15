Ирак соглашается, что Саммит мира является первым шагом к справедливому миру на основе Устава ООН - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Швейцарии встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Стороны соглашаются, что Саммит мира является первым шагом к достижению справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН, сообщил министр в субботу в X, передает УНН.

В Швейцарии я встретился со своим иракским коллегой (министром иностранных дел Ирака - ред.) Хусейном и поблагодарил Ирак за принципиальную позицию и участие в Глобальном саммите мира. Мы оба согласны, что этот саммит является первым шагом к достижению справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН - написал Кулеба.

Стороны также обсудили пути углубления отношений между Украиной и Ираком, в частности относительно политического диалога, экономического сотрудничества и межпарламентского диалога.

Дополнение

101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый инаугурационный Саммит мира.

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.