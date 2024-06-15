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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ирак соглашается, что Саммит мира является первым шагом к справедливому миру на основе Устава ООН - Кулеба

Ирак соглашается, что Саммит мира является первым шагом к справедливому миру на основе Устава ООН - Кулеба

Киев  •  УНН

15 июня 2024, 12:56  •  12804 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Швейцарии, где стороны согласились, что Саммит мира является первым шагом к достижению справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Швейцарии встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Стороны соглашаются, что Саммит мира является первым шагом к достижению справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН, сообщил министр в субботу в X, передает УНН.

В Швейцарии я встретился со своим иракским коллегой (министром иностранных дел Ирака - ред.) Хусейном и поблагодарил Ирак за принципиальную позицию и участие в Глобальном саммите мира. Мы оба согласны, что этот саммит является первым шагом к достижению справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН

- написал Кулеба.

Стороны также обсудили пути углубления отношений между Украиной и Ираком, в частности относительно политического диалога, экономического сотрудничества и межпарламентского диалога.

Дополнение

101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый инаугурационный Саммит мира.

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
irakИрак
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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