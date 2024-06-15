Ірак погоджується, що Саміт миру є першим кроком до справедливого миру на основі Статуту ООН - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм іракським колегою Фуадом Хусейном у Швейцарії, де сторони погодилися, що Саміт миру є першим кроком до досягнення справедливого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Швейцарії зустрівся зі своїм іракським колегою Фуадом Хусейном. Сторони погоджуються, що Саміт миру є першим кроком до досягнення справедливого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН, повідомив міністр у суботу в X, передає УНН.
У Швейцарії я зустрівся зі своїм іракським колегою (міністром закордонних справ Іраку – ред.) Хусейном і подякував Іраку за принципову позицію та участь у Глобальному саміті миру. Ми обоє погоджуємося, що цей саміт є першим кроком до досягнення справедливого миру в Україні на основі принципів Статуту ООН
Сторони також обговорили шляхи поглиблення відносин між Україною та Іраком, зокрема щодо політичного діалогу, економічного співробітництва та міжпарламентського діалогу.
Доповнення
101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший інавгураційний Саміт миру.
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.