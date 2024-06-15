НАТО всегда подчеркивает, что не является стороной конфликта и поэтому не посылает войска Альянса в Украину. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Мы действительно оказали большую поддержку... Мы в НАТО договорились, что будем осуществлять подготовку украинских военных. Однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта и поэтому мы не посылаем наши войска в Украину - сказал Столтенберг.

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Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины". Он включает в себя, в частности, укрепление Альянсом поддержку Украины и увеличение роли в поставках оружия и обучении украинских военных.