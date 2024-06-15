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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7008 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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НАТО не є стороною конфлікту: Столтенберг щодо відправки військ в Україну

Київ • УНН

 • 25154 перегляди

За словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, НАТО не надсилає війська в Україну, оскільки не є стороною конфлікту, але надає підтримку шляхом навчання українських військових і постачання зброї.

НАТО не є стороною конфлікту: Столтенберг щодо відправки військ в Україну

НАТО завжди підкреслює, що не є стороною конфлікту й тому не посилає війська Альянсу в Україну. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

НАТО з самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку…Ми у НАТО домовилися, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту й тому ми не посилаємо наші війська в Україну

- сказав Столтенберг.

Не відправкою американських військ: Байден розповів, чим США допоможуть Україні13.06.24, 22:07 • 26871 перегляд

Доповнення

Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він містить в собі, зокрема, зміцнення Альянсом підтримку України та збільшення ролі в постачанні зброї та навчанні українських військових.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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