Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Швейцарии встретился с главой МИД Монако Изабель Берро. По словам Кулебы, важно участия Монако в реализации Формулы мира, в частности по радиационной и ядерной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение главы МИД Украины в соцсети X.

Рад впервые встретиться с министром иностранных дел Монако Изабель Берро и поблагодарить Монако за участие в Глобальном саммите мира. Я подчеркнул важность участия Монако в реализации Формулы мира, в частности ее первого пункта о радиационной и ядерной безопасности - написал Кулеба.

Стороны, как сообщается, также обсудили практические шаги для углубления двустороннего сотрудничества.

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