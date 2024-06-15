Киев • УНН
Кулеба обсудил вопросы ядерной безопасности с министром иностранных дел Монако и подчеркнул важность участия Монако в реализации Формулы мира, особенно в части радиационной и ядерной безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Швейцарии встретился с главой МИД Монако Изабель Берро. По словам Кулебы, важно участия Монако в реализации Формулы мира, в частности по радиационной и ядерной безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение главы МИД Украины в соцсети X.
Рад впервые встретиться с министром иностранных дел Монако Изабель Берро и поблагодарить Монако за участие в Глобальном саммите мира. Я подчеркнул важность участия Монако в реализации Формулы мира, в частности ее первого пункта о радиационной и ядерной безопасности
Стороны, как сообщается, также обсудили практические шаги для углубления двустороннего сотрудничества.
Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского4 июня 2024, 21:10 • 60879 просмотров