Важлива участь Монако в реалізації Формули миру у питанні ядерної безпеки - Кулеба
Київ • УНН
Кулеба обговорив питання ядерної безпеки з міністром закордонних справ Монако і підкреслив важливість участі Монако в реалізації Формули миру, особливо в частині радіаційної та ядерної безпеки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Швейцарії зустрівся зі главою МЗС Монако Ізабель Берро. За словами Кулеби, важлива участь Монако в реалізації Формули миру, зокрема щодо радіаційної та ядерної безпеки. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис глави МЗС України у соцмережі X.
Радий вперше зустрітися з міністром закордонних справ Монако Ізабель Берро і подякувати Монако за участь у Глобальному саміті миру. Я підкреслив важливість участі Монако в реалізації Формули миру, зокрема її першого пункту про радіаційну та ядерну безпеку
Сторони, як повідомляється, також обговорили практичні кроки для поглиблення двосторонньої співпраці.
Реакція МЗС України на останні заяви МЗС Китаю: Єдиною справедливою основою для досягнення миру є Формула миру Зеленського05.06.24, 00:10 • 61140 переглядiв