Реакція МЗС України на останні заяви МЗС Китаю: Єдиною справедливою основою для досягнення миру є Формула миру Зеленського
Київ • УНН
Україна, як сторона, яка страждає від агресії рф, повинна визначити умови для досягнення справедливого і довгострокового миру, заснованого на формулі миру Зеленського, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
"Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.". МЗС України прокоментувало останні заяви міністра закордонних справ КНР з пресконференції з турецьким колегою, передає УНН.
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Ми взяли до уваги слова міністра закордонних справ КНР пана Ван Ї, висловлені ним на пресконференції з турецьким колегою. Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир
МЗС України наголосило на важливості майбутнього Глобального саміту миру, підкресливши, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт.
Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю
Українське МЗС також підкреслило, що саме Україна, держава яка потерпає від російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир.
Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента України Володимира Зеленського
Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції, "визнаної як рф, так і Україною" - голова МЗС09.04.24, 16:53 • 27501 перегляд