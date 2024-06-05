Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

"Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере страдает от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир.". МИД Украины прокомментировал последние заявления министра иностранных дел КНР с пресс конференции с турецким коллегой, передает УНН.

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Мы приняли во внимание слова министра иностранных дел КНР пана Ван й, высказанные им на пресс-конференции с турецким коллегой. Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир - указано в комментарии.

МИД Украины отметил важность предстоящего Глобального саммита мира, подчеркнув, что все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подвесить саммит.

Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая - говорится в заявлении.

Украинский МИД также подчеркнул, что именно Украина, государство страдающее от российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир.

Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского - подчеркнуто в обращении.

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД