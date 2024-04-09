Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной", с равным участием всех сторон, сказал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой мид рф сергеем лавровым, со ссылкой на спикера китайского МИДа сообщает CNN, пишет УНН.

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Отмечается, что стороны обсудили войну в Украине. И что Ван сказал лаврову, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как россией, так и Украиной", с "равным участием всех сторон и где все мирные планы обсуждаются справедливо", по словам представителя китайского МИД.

По данным государственных росСМИ, лавров заявил, что международные встречи по Украине, которые игнорируют интересы москвы, "являются бесполезными".

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По данным государственных СМИ, Китай поддерживает диалог со Швейцарией относительно будущей международной мирной конференции, но ранее заявлял, что такие переговоры должны быть признаны как Украиной, так и россией.

Издание отмечает, что Пекин заявляет о своем нейтралитете в отношении войны, но "стал ключевым экономическим спасательным кругом для изолированной российской экономики и верным дипломатическим партнером москвы, на фоне того, как обе страны противостоят тому, что считают сдерживанием со стороны Запада".

Китайский лидер Си Цзиньпин также встретился с лавровым во вторник в Пекине, что CNN называет "еще одним признаком того значения, которое Китай придает своим все более прочным связям с москвой".

Указано, что встреча лаврова и Си Цзиньпина является их первой за шесть лет и примечательна тем, что главы государств не обязательно встречаются с приезжими министрами.

Как отмечает издание, лавров совершает двухдневный визит в столицу Китая после того, как президент россии владимир путин в прошлом месяце "предположил, что рассматривает возможность своей первой зарубежной поездки в Китай после продолжения своего единоличного правления благодаря срежиссированной победе на выборах в прошлом месяце".

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