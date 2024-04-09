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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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8 апреля 2024, 12:53  •  137122 просмотра

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8 апреля 2024, 11:35  •  129043 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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5 апреля 2024, 11:13  •  193364 просмотра

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Китай выступает за проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных планов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

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Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД

В рф открыли дело о финансировании терроризма "должностными лицами США". Без "украинского следа" не обошлось - "под подозрением" скандальный Злочевский

россия возбудила уголовное дело, обвиняя "должностных лиц США и НАТО" в финансировании терроризма через украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с Хантером Байденом и Николаем Злочевским.

Новости Мира •   •  8926 просмотра
В рф открыли дело о финансировании терроризма "должностными лицами США". Без "украинского следа" не обошлось - "под подозрением" скандальный Злочевский

Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

Крымский предприниматель систематически помогал российским оккупантам незаконно призывать граждан Украины в российскую армию, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  8362 просмотра
Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

Российские войска обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня город Семеновка Черниговской области, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  9460 просмотра
россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Государственная пограничная служба продемонстрировала новое программное обеспечение "Машинное зрение", способное распознавать лица людей, автомобильные номера, выявлять вооруженных лиц и отслеживать загруженность пунктов пропуска.

Общество •   •  9865 просмотра
Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Украинские хакеры вывели из строя 87 000 датчиков различных систем оповещения по всей москве и подмосковье, уничтожили 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании "Москоллектор".

Война •   •  10177 просмотра
Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Впервые, в рамках программы медицинских гарантий стала доступной бесплатная услуга по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Общество •   •  41869 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

Во время визита в Харьковскую область Зеленский заслушал военный доклад об обороне региона, ситуации с противовоздушной обороной и способности Украины уничтожать российские ракеты и беспилотники.

Война •   •  11986 просмотра
Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

УЕФА усилил безопасность на стадионах четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов в Мадриде, Париже и Лондоне из-за угроз ИГИЛ совершить теракты во время матчей.

спорт •   •  9904 просмотра
ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Украина предложила рф обменять военнопленных, исповедующих ислам и католиков в соотношении 1 к 4, с возвращением большего количества российских заключенных, но россия отказалась от этого предложения даже после призыва Папы Римского к обмену пленными.

Война •   •  10723 просмотра
россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец