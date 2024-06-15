В российской саратовской области произошел взрыв, а затем вспыхнул пожар на газопроводе. Как сообщает Telegram-канал Baza, огонь идет в сторону жилого массива, передает УНН.

Детали

Как сообщила Baza, крупный пожар произошел после взрыва на газопроводе Татищевского района саратовской области.

Пожар начался около 16 часов по местному времени. На месте работают оперативные службы.

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Впоследствии стало известно, что огонь идет в сторону жилого массива. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

Как сообщает глава саратовской области роман бусаргин, причиной пожара стала аномальная жара, которая спровоцировала разгерметизацию газопровода.