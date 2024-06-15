У рф спалахнула масштабна пожежа на газопроводі: вогонь йде у бік житлового масиву
Київ • УНН
Велика пожежа спалахнула після вибуху на газопроводі в саратовській області, росія. Полум'я йде у бік житлового масиву, на місці працюють пожежники.
У російській саратовській області стався вибух, а потім спалахнула пожежа на газопроводі. Як повідомляє Telegram-канал Baza, вогонь йде у бік житлового масиву, передає УНН.
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Як повідомила Baza, велика пожежа сталася після вибуху на газопроводі Татищевського району саратовської області.
Пожежа почалася близько 16 години за місцевим часом. На місці працюють оперативні служби.
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Згодом стало відомо, що вогонь йде у бік житлового масиву. Пожежники намагаються локалізувати спалах.
Як повідомляє голова саратовської області роман бусаргін, причиною пожежі стала аномальна спека, яка спровокувала розгерметизацію газопроводу.