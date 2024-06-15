Президент Владимир Зеленский, прибыв на Саммит мира, встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и выразил убеждение, что все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, станет частью миротворческого процесса. Видео встречи Президент обнародовал в соцсетях, пишет УНН.

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"Сегодня на Саммите представлены все части мира, все континенты, разные нации - и географически большие, и меньшие, - каждый политический полюс нашего с вами мира: Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка - все", - указал Зеленский в подписи к видео.

Президент подчеркнул, что "взгляд, идеи и лидерство каждого народа для нас одинаково важны". "И все, о чем будет договорено сегодня на Саммите, станет частью такого нужного всем нам миротворческого процесса. Верю, что мы увидим здесь, на Саммите, как творится история", - указал Зеленский.

Совместный первый шаг к справедливому миру на основе Устава ООН - Зеленский о Саммите мира

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.