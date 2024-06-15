Саміт миру: Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський, прибувши на Саміт миру, зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і висловив переконання, що все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, де представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, стане частиною такого потрібного миротворчого процесу.
Президент України Володимир Зеленський, прибувши на Саміт миру, зустрівся із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і висловив переконання, що все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, стане частиною миротворчого процесу. Відео зустрічі Президент оприлюднив у соцмережах, пише УНН.
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"Сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації – і географічно великі, і менші, – кожен політичний полюс нашого з вами світу: Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка – усі", - вказав Зеленський у підписі до відео.
Президент наголосив, що "погляд, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі". "І все, про що буде домовлено сьогодні на Саміті, стане частиною такого потрібного всім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут, на Саміті, як твориться історія", - підкреслив Зеленський.
Спільний перший крок до справедливого миру на основі Статуту ООН - Зеленський про Саміт миру15.06.24, 13:39 • 32402 перегляди
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.