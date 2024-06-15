Зеленський прибув на Саміт миру
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прибув на Саміт миру в Бургеншток, Швейцарія, де офіційно відкриє саміт разом з президентом Швейцарії Віолою Амхерд.
Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Саміт миру в Бюргенштоці, передає УНН із посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, невдовзі вони з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт.
Зеленський вже зустрівся з Віолою Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.
Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь14.06.24, 23:23 • 15350 переглядiв