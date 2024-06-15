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Зеленський прибув на Саміт миру

Зеленський прибув на Саміт миру

Київ • УНН

 • 27534 перегляди

Президент Володимир Зеленський прибув на Саміт миру в Бургеншток, Швейцарія, де офіційно відкриє саміт разом з президентом Швейцарії Віолою Амхерд.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Саміт миру в Бюргенштоці, передає УНН із посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, невдовзі вони з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд офіційно відкриють саміт.

Зеленський вже зустрівся з Віолою Амхерд, також до початку саміту в нього заплановані двосторонні зустрічі з віце-президенткою США Камалою Гарріс та президентом Чилі Габрієлем Боричем.

Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь14.06.24, 23:23 • 15350 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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shveitsariiaШвейцарія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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