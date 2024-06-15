Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на Саммит мира в Бюргенштоке, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По данным СМИ, вскоре они с президентом Швейцарии Виолой Амхерд официально откроют саммит.

Зеленский уже встретился с Виолой Амхерд, также до начала саммита у него запланированы двусторонние встречи с вице-президентом США Камалой Харрис и президентом Чили Габриэлем Боричем.

Саммит мира у Швейцарии: кто примет участие