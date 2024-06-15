В Одесской области на трассе возле отстойника для фур обнаружили тело женщины. Причины смерти устанавливает экспертиза, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Одесской области.

Детали

По данным правоохранителей, покойница была обнаружена днем 13 июня на 425 километре трассы Киев - Одесса возле отстойника для фур. Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и начали досудебное расследование.

Следствие продолжается.

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