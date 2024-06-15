На трасі Київ – Одеса біля відстійника для фур виявили тіло жінки: що відомо
Київ • УНН
Тіло жінки було знайдено на трасі біля відстійника для вантажівок в Одеській області, і поліція з'ясову причину.
В Одеській області на трасі біля відстійника для фур виявили тіло жінки. Причини смерті встановлює експертиза, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Одеської області.
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За даними правоохоронців, небіжчицю було виявлено вдень 13 червня на 425 кілометрі траси Київ – Одеса біля відстійника для фур. Для встановлення причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та розпочали досудове розслідування.
Триває слідство.
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