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На трасі Київ – Одеса біля відстійника для фур виявили тіло жінки: що відомо

На трасі Київ – Одеса біля відстійника для фур виявили тіло жінки: що відомо

Київ • УНН

 • 17295 перегляди

Тіло жінки було знайдено на трасі біля відстійника для вантажівок в Одеській області, і поліція з'ясову причину.

В Одеській області на трасі біля відстійника для фур виявили тіло жінки. Причини смерті встановлює експертиза, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Одеської області.

Деталі

За даними правоохоронців, небіжчицю було виявлено вдень 13 червня на 425 кілометрі траси Київ – Одеса біля відстійника для фур. Для встановлення причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та розпочали досудове розслідування.

Триває слідство.

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Антоніна Туманова

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