У Києві 15-річний хлопець впав із багатоповерхівки і загинув
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва після падіння з багатоповерхівки загинув 15-річний хлопець, поліція з'ясовує причини та обставини інциденту.
15-річний хлопець впав з багатоповерхового будинку у столиці. Від отриманих травм неповнолітній загинув. Як повідомили у поліції Києва, тривають першочергові слідчі дії, передає УНН.
Інцидент стався Дніпровському районі. Інформація про смерть дитини надійшла до поліції Києва 14 червня близько о 18:00.
Як повідомили мешканці, у дворі багатоповерхового будинку вони виявили тіло підлітка без ознак життя, який, ймовірно, розбився внаслідок падіння.
З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працюють слідчо-оперативна група, співробітники ювенальної превенції та судово-медичний експерт.
Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації.
У Черкасах чоловік випав з шостого поверху24.05.24, 13:46 • 19676 переглядiв