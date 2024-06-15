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У Києві 15-річний хлопець впав із багатоповерхівки і загинув

Київ • УНН

 • 46966 перегляди

У Дніпровському районі Києва після падіння з багатоповерхівки загинув 15-річний хлопець, поліція з'ясовує причини та обставини інциденту.

15-річний хлопець впав з багатоповерхового будинку у столиці. Від отриманих травм неповнолітній загинув. Як повідомили у поліції Києва, тривають першочергові слідчі дії, передає УНН.

Інцидент стався Дніпровському районі. Інформація про смерть дитини надійшла до поліції Києва 14 червня близько о 18:00.

Як повідомили мешканці, у дворі багатоповерхового будинку вони виявили тіло підлітка без ознак життя, який, ймовірно, розбився внаслідок падіння.

З метою встановлення причин та обставин вказаної події на місці працюють слідчо-оперативна група, співробітники ювенальної превенції та судово-медичний експерт.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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