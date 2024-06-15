15-летний парень упал с многоэтажного дома в столице. От полученных травм несовершеннолетний погиб. Как сообщили в полиции Киева, продолжаются первоочередные следственные действия, передает УНН.

Инцидент произошел Днепровском районе. Информация о смерти ребенка поступила в полицию Киева 14 июня около 18:00.

Как сообщили жители, во дворе многоэтажного дома они обнаружили тело подростка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения.

С целью установления причин и обстоятельств указанного события на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной превенции и судебно-медицинский эксперт.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос о правовой квалификации.

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