В Черкассах мужчина выпал с шестого этажа

Сегодня в Черкассах из окна шестого этажа многоквартирного дома выпал мужчина. Прибывшие на место медики констатировали смерть, полиция устанавливает обстоятельства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспільне.

Детали

Инцидент произошел 24 мая в Черкассах на улице Хоменко.

По словам человека, который вызвал службу 102, мужчина выпал с шестого этажа. Полиция выясняет детали происшествия. На месте происшествия работают следователи из Главного управления полиции Черкасской области.

Напомним

21 человек был спасен и 4 госпитализированы с отравлением после пожара в многоквартирном доме в Черкассах, причина которого выясняется.

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