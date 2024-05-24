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Пожежа в Черкасах: рятувальники евакуювали 21 особу, четверо госпіталізовані

Пожежа в Черкасах: рятувальники евакуювали 21 особу, четверо госпіталізовані

Київ • УНН

 • 28117 перегляди

21 людину було врятовано і 4 госпіталізовано з отруєнням після пожежі в багатоквартирному будинку в Черкасах, причина якої з'ясовується.

У Черкасах після пожежі вдалося врятувати 21 особу, четверо госпіталізовані з отруєнням. Причина пожежі - уточнюється. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Під час пожежі у квартирі на 5-му поверсі багатоповерхового будинку у Черкасах евакуйовано 21 особу.

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На щастя, за допомогою автодрабини та сходових клітин вдалося безпечно вивести мешканців з 8 та 9 поверхів.

До лікарні були доставлені троє дітей 2007, 2008 та 2010 років народження, а також чоловік 1986 року народження, які отримали ознаки отруєння продуктами горіння. Їх стан оглянули медики швидкої допомоги, і їх госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Пожежу вдалося ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Причина загоряння наразі встановлюється.

На Черкащині частково обмежили рух транспорту через Канівську ГЕС23.05.24, 17:26 • 16362 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Суспільство
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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