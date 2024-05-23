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На Черкащині частково обмежили рух транспорту через Канівську ГЕС

На Черкащині частково обмежили рух транспорту через Канівську ГЕС

Київ • УНН

 • 16362 перегляди

З 23 по 25 травня у Черкаській області буде частково обмежено рух транспорту через Канівську ГЕС у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт.

З 23 по 25 травня рух автотранспорту через Канівську ГЕС буде частково закрито. Про це повідомляє Канівська міська рада, передає УНН.

"У зв’язку з проведенням відновлювальних робіт на філії "Канівська ГЕС", рух автотранспорту автодорожнім переходом через греблю буде закрито з 23 по 25 травня за наступним графіком:

  • 09:00-11:00 рух закрито;
  • 11:00-12:00 рух відновлено;
  • 12:00-14:00 рух закрито;
  • 14:00-15:00 рух відновлено;
  • 15:00-17:00 рух закрито;
  • 17:00 рух відновлено» - повідомляє філія «Канівської ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».

"Відтак, звертаємося до водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, враховувати відповідну інформацію під час планування маршрутів руху", - зазначається в повідомленні.

На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки - гендиректор Укргідроенерго25.03.24, 16:12 • 33591 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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