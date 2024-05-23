На Черкащині частково обмежили рух транспорту через Канівську ГЕС
Київ • УНН
З 23 по 25 травня у Черкаській області буде частково обмежено рух транспорту через Канівську ГЕС у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт.
З 23 по 25 травня рух автотранспорту через Канівську ГЕС буде частково закрито. Про це повідомляє Канівська міська рада, передає УНН.
"У зв’язку з проведенням відновлювальних робіт на філії "Канівська ГЕС", рух автотранспорту автодорожнім переходом через греблю буде закрито з 23 по 25 травня за наступним графіком:
- 09:00-11:00 рух закрито;
- 11:00-12:00 рух відновлено;
- 12:00-14:00 рух закрито;
- 14:00-15:00 рух відновлено;
- 15:00-17:00 рух закрито;
- 17:00 рух відновлено» - повідомляє філія «Канівської ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго».
"Відтак, звертаємося до водіїв із проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, враховувати відповідну інформацію під час планування маршрутів руху", - зазначається в повідомленні.
На відновлення ДніпроГЕС потрібні роки - гендиректор Укргідроенерго25.03.24, 16:12 • 33591 перегляд